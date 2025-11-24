El 112 recibe 68.219 llamadas por violencias machistas en 2025 en Catalunya

Archivo - Trabajadores del teléfono de emergencias 112 en Catalunya - 112 - Archivo

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El teléfono 112 ha recibido desde enero y hasta octubre de 2025 un total de 68.219 llamadas relacionadas con la violencia hacia las mujeres, una cifra prácticamente igual (-0,44%) que durante el mismo período del año pasado, según ha informado Protecció Civil en un comunicado este lunes.

Este estancamiento se debe, en parte, a la disminución de llamadas en enero (-9,01%) y febrero (-12,81%) de 2025 respecto a los mismos meses de 2024, aunque el volumen de llamadas sigue siendo "muy elevado".

Desde Protecció Civil recuerdan el número de llamadas al 112 no se corresponde con una cifra concreta de hechos o de denuncias, ya que un mismo episodio puede provocar diversas llamadas, ya sea de la propia víctima o de testimonios.

Cada mes, el 112 ha recibido de media 6.821 llamadas relacionadas con violencia sobre la mujer, mientras que en 2024 la media mensual era de 6.852 y en 2023 de 6.903.

El mes que más llamadas se recibieron por este motivo fue junio, con 8.312 llamadas, mientras que el mes con menos fue febrero, con 5.186.

VIOLENCIA MACHISTA

Las llamadas por violencia machista son aquellas en las que hay una relación entre una víctima mujer y un agresor hombre --ya sea de convivencia o no-- y se dividen en 4 categorías: las llamadas de violencia de género, que representan el 88,59% del total; las del centre COMETA, con un 10,61%; las que se transfieren desde Atenció a la Dona, un 0,16%, y las de víctimas de especial riesgo, un 0,64%.

En cuanto al horario, las horas de mayor incidencia se ubican entre las 20.00 horas y la una de la madrugada, con el pico máximo en la franja de las 22.00 a las 23.00 horas.

En cuanto a los días de la semana, los sábados y los domingos se reciben más llamadas, con un total de 12.249 los domingos y 11.380 los sábados, mientras que los jueves son los que suman menos (8.711).

Por territorio, la demarcación de Barcelona concentra el 72,09% de las llamadas, con un total de 49.177 en 2025, seguida de Tarragona (un 13,31%, con 9.083 llamadas), Girona (un 9,68%, con 6.603) y Lleida (un 4,90%, con 3.343).

Coincidiendo con el 25N, Día Internacional para la eliminación de la violencia hacia las mujeres, el CAT112 volverá a iluminar de color violeta la torre del edificio de Reus (Tarragona) durante una semana.