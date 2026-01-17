El 112 recibe 72 llamadas este sábado por el episodio de lluvia y nieve en Catalunya

Una persona observa la lluvia en el Río Ter, a 27 de diciembre de 2025, en Girona, Catalunya (España). - Glòria Sánchez - Europa Press

A causa de la nieve son obligatorias las cadenas en siete carreteras del Pirineo BARCELONA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de emergencias 112 de Catalunya ha recibido 72 llamadas hasta las 11 horas de este sábado a causa del episodio de lluvia y nieve.

Según ha informado el 112 en un mensaje en X recogido por Europa Press la comarca desde donde se han registrado más llamadas ha sido el Tarragonès (Tarragona), con 24, y Perafort (Tarragona) ha sido el municipio más afectado con 18 llamadas.

La lluvia ha dejado registros de precipitación acumulada de 64,2 litros por metro cuadrado en Constantí (Tarragona) y de 49,2 litros en la ciudad de Tarragona.

Desde este viernes Protecció Civil de la Generalitat mantiene en fase de alerta los planes Inuncat y Neucat, ante la previsión de lluvia y nieve.

CARRETERAS AFECTADAS POR NIEVE

A causa de la nieve y, según informa el Servei Català de Trànsit (SCT), se encuentra cortada este sábado la BV-4024 entre Guardiola de Berguedà y Bagà (Barcelona).

Además, las cadenas son obligatorias en siete carreteras: En la C-28 en el Port de la Bonaigua (Lleida); la BV-4031 en el Coll de la Creueta (Barcelona); la C-142b en el acceso al Pla de Beret (Lleida); la C-147 entre Isil y Alós d'Isil (Lleida); la C-462, entre Coma i la Pedra y Josa i Tuixén (Lleida); la C-563, entre Josa i Tuixén y Gósol (Lleida) y la GI-400 en Alp (Girona).

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha lanzado una alerta de peligro alto por acumulación de nieve desde este sábado hasta el domingo en las comarcas del Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alta Ribagorça y Alt Urgell (Lleida), donde hay posibilidad de grosor de nieve superior a los 20 centímetros en cotas superiores a los 1.400 metros.