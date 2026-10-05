El 112 recibe 8.914 llamadas hasta las 10 horas de este lunes por lluvias en Catalunya

Interior de casas cubiertas de barro a causa de las lluvias torrenciales, a 4 de octubre de 2026, en Montornès del Vallès, Barcelona, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta las 10 horas de este lunes un total de 8.914 llamadas por 6.595 incidentes relacionados con las lluvias en Catalunya, informa en una apunte en 'X' recogido por Europa Press.

La mayoría de las llamadas ha sido en la comarca del Barcelonès (3.236), seguido de Maresme (1.628), Vallès Orriental (1.306) y Vallès Occidental (933).

El plan Inuncat está activado en fase de emergencia y Protecció Civil ha enviado un ES-Alert a 8 comarcas catalanas.