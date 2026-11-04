UGT de Catalunya afirma que el cuarto aumento consecutivo del paro "justifica" la huelga

Manifestación con banderas de UGT y CC.OO. en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya ha asegurado que el cuarto mes consecutivo de incremento en los datos del paro "justifica una huelga general" que, ha afirmado, busca también un cambio de modelo económico.

Ha reaccionado así a la publicación este miércoles de los datos del paro de octubre en Catalunya por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que muestran que subió en 8.174 personas respecto al mes anterior (+2,48%), hasta situarse en 338.246 personas.

El sindicato ha dicho que el modelo económico actual genera una ocupación "muy inestable" en el sector servicios, que registra 3.707 personas más desempleadas que el mes anterior (+1,59%), y que afecta especialmente a los jóvenes, con un total de 26.869 parados de menos de 25 años (+11,9%).

También ha alertado del incremento del paro entre las personas extranjeras, de un 8,3% respecto a septiembre y de un 31,6% interanual, un alza que ha afirmado que está relacionada con el proceso de regularización extraordinaria de migrantes "que ha hecho emerger la economía sumergida".

Ante esta situación, UGT de Catalunya ha reclamado más personal cualificado en los servicios públicos de empleo, políticas activas y adaptadas, impulsar un modelo productivo de alto valor añadido y reducir la jornada laboral a 37,5 horas, y también ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a movilizarse tanto por la huelga general del 11 de noviembre como en las elecciones del 29.