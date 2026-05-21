12 años y 10 meses de cárcel por asesinar y descuartizar a su compañero de piso en Piera (Barcelona)

Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a 7 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La jueza ha condenado a 12 años y 10 meses de cárcel al culpable de haber asesinado con alevosía y haber profanado el cadáver de su compañero de piso en Piera (Barcelona) en 2022, después de que el tribunal del jurado declarara por unanimidad su culpabilidad el pasado 13 de mayo, cuando finalizó el juicio en la Audiencia de Barcelona.

Según la sentencia consultada por Europa Press, la jueza también le impone una libertad vigilada de 5 años una vez cumplida la pena, la prohibición de acercarse a menos de 1.000 metros al domicilio de la hermana del fallecido y una indemnización total de 130.000 euros, 100.000 para la madre y 30.000 para el tío del fallecido.

El jurado no consideró el ensañamiento durante el asesinato al apreciar que no tuvo intención de aumentar el dolor de la víctima, han explicado fuentes cercanas a Europa Press.

El acusado golpeó hasta 16 veces en la cabeza a su compañero de piso mientras dormía, lo que le provocó la muerte siendo "todas ellas heridas vitales", explica la magistrada, que también tiene en cuenta la relación de amistad y convivencia que había entre ambos.

Posteriormente, el acusado, usando una sierra u otro objeto cortante, seccionó el cuerpo de la víctima en dos mitades y depositó cada una de ellas en dos lugares próximos al domicilio, separados entre sí por 1,5 kilómetros: uno en la riera Ca n'Aguilera y otro en un descampado.

La Fiscalía pidió para el acusado, que está en prisión provisional desde el 20 de diciembre de 2022, 23 años de prisión por el delito de asesinato con alevosía y ensañamiento y 5 meses por profanación de cadáver, así como una indemnización para los familiares de la víctima de 150.000 euros.