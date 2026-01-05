12 dotaciones de los Bombers extinguen un fuego en un parking de Sant Llorenç Savall (Barcelona)

BARCELONA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

12 dotaciones de los Bombers de la Generalitat han extinguido un fuego de madrugada en un parking de Sant Llorenç Savall (Barcelona), del cual han recibido el aviso a las 3.14 horas de este lunes.

Han quemado 4 vehículos y los vecinos han sido desalojados y se han resguardado en el pabellón durante la extinción del incendio, ha informado el cuerpo en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Tras extinguir el fuego, los vecinos han sido realojados y los Bombers están terminando de revisar los daños.