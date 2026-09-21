12 empresas agroalimentarias catalanas participan con Prodeca en 2 viajes a Asia

12 empresas agroalimentarias catalanas participan en 2 viajes de prospección a los mercados de India y Malasia - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Doce empresas agroalimentarias catalanas participan con la Promotora de los Alimentos Catalanes (Prodeca) en 2 viajes de prospección a los mercados de India y Malasia para "conocer de primera mano las particularidades de estos mercados, los canales de comercialización y los operadores que trabajan allí", además de para valorar su potencial para el sector agroalimentario catalán.

Siete compañías han visitado del 14 al 18 de septiembre Nueva Delhi y Bombay (India), y 6 empresas inician este lunes un nuevo programa de prospección en Kuala Lumpur (Malasia) hasta el 25 de septiembre, ha informado este lunes el Govern de la Generalitat en un comunicado.

La visita a India ha contado con la participación de compañías de los sectores del aceite de oliva, los aperitivos, el chocolate, los productos gourmet, el vino y el cava; mientras que las empresas que visitarán Malasia operan en los sectores del vino, el aceite de oliva y el porcino.

Nueva Delhi concentra buena parte de los organismos reguladores de India, las asociaciones empresariales y los operadores que trabajan en el norte del país, mientras que Bombay es el principal centro financiero y dispone de una oferta más desarrollada del comercio minorista de alta categoría, importadores especializados y canales digitales.

Malasia es un mercado de dimensiones moderadas pero de interés estratégico para las líneas de trabajo de Prodeca en el sureste asiático debido a su "papel de referencia internacional en el ámbito halal" gracias a su marco regulador, el reconocimiento de los sistemas de certificación y la existencia de un ecosistema empresarial especializado.