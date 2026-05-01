1.200 personas participan en la manifestación de la Taula Sindical por el 1 de mayo en Barcelona

Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 1 mayo 2026 20:38
Seguir en

BARCELONA 1 May. (EUROPA PRESS) -

Unas 1.200 personas han participado este viernes por la tarde en la manifestación unitaria convocada por la Taula Sindical de Catalunya en Barcelona, según han informado a Europa Press fuentes municipales.

Bajo el lema 'Ni salaris pel terra, ni habitatges pels núvols', la manifestación unitaria convocada por la Taula Sindical ha comenzado a las 17.30 horas de la plaça del Canonge Rodó, a la salida de la estación de Renfe del Clot, y ha finalizado en el centro de Barcelona.

Entre los participantes estaba Ustec·Stes, mayoritario en el sector educativo, cuya portavoz, Iolanda Segura, ha respondido a las críticas de CC.OO y UGT, que acusa al sindicato de adoptar posturas maximalistas, instándoles a desmarcarse del acuerdo con el Govern porque "no revierte la precarización".

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado