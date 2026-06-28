123 municipios de Barcelona, Tarragona y Lleida en peligro muy alto de incendio este domingo

Mapa de avisos del Pla Alfa este domingo - AGENTS RURALS

BARCELONA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

123 municipios de 13 comarcas en las provincias de Barcelona, Tarragona y Lleida se encuentran en peligro muy alto de incendio este domingo.

Según han informado los Agents Rurals de la Generalitat en un apunte en 'X' se activado el nivel 3 del Plan Alfa en estos municipios, por lo que piden "mucha precaución" en el medio natural.

Los avisos de peligro muy alto afectan a municipios en las comarcas de la Anoia, Bages (Barcelona), Solsonès, Segarra, Urgell, Garrigues, Noguera, Pallars Jussà, Alt Urgell, Segrià (Lleida), Conca de Barberà, Ribera d'Ebre y Terra Alta (Tarragona).