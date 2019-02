13 empresas catalanas de cultura digital participarán en el congreso 4YFN

Publicado 22/02/2019 14:40:01 CET

BARCELONA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) volverá al congreso móvil Four Years From Now (4YFN), dentro del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, con 13 empresas emergentes catalanas de cultura digital.

Según ha informado en un comunicado este viernes la Conselleria de Cultura de la Generalitat, el Icec estará presente por cuarto año consecutivo con un estand que, bajo la marca de internacionalización Catalan Arts, estará a disposición de las empresas catalanas de cultura digital para impulsar su notoriedad.

El 4YFN, nacido en paralelo al MWC, tiene como objetivo destacar que innovación y la creatividad tecnológica, y reúne bajo el mismo techo a emprendedores, inversores, empresas, instituciones públicas y organizaciones de acontecimientos.