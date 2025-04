1.350 personas atrapadas en trenes en Catalunya pasarán la noche en pabellones y estaciones

Los Mossos habilitan en Barcelona 4puntos de pernocta durante la noche con presencia policial uniformada

BARCELONA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Unas 1.350 personas atrapadas en trenes durante el apagón eléctrico registrado en la península ibérica este lunes pasarán la noche en pabellones municipales y estaciones ferroviarias habilitadas por los servicios de emergencias, según han informado los Mossos d'Esquadra en un comunicado.

En Castellbisbal (Barcelona), las 432 personas atrapadas en un tren, ya se han podido evacuar y se ha trasladado al grupo de personas que quedaban en el lugar en el salón de actos del Ayuntamiento de Castellbisbal y en el pabellón Montserrat de la misma localidad.

En Lleida el mayor incidente se ha producido cuando unos 550 pasajeros de un tren han quedado aislados en el lugar: los pasajeros se han desplazado hacia el pueblo de Albi y está previsto que se queden en el pabellón municipal: Cruz Roja y Protección Civil están llevando comida, bebida y mantas para pasar la noche y en el tren sólo se ha quedado el maquinista y dos operarios de Renfe.

TÚNEL CERRADO

En Tarragona, el Túnel de l'Ila A-27 ha quedado cerrado y se ha realizado desvío del tráfico por vías alternativas y unos 250 pasajeros de dos trenes AVE han sido trasladados a la estación del Camp de Tarragona; estación y servicios quedarán abiertos durante la noche y mediante Cruz Roja se facilitarán comidas y mantas.

La Estación de Renfe en Tarragona quedará abierta toda la noche para acoger a unas 40 personas a las que se les ha suministrado comida y agua.

Debido al apagón, un tren se ha quedado en la estación de L'Ampolla (Tarragona) con unas 30 personas que han sido trasladadas al pabellón municipal de la localidad para poder pasar la noche; se ha suministrado comida y bebida.

Dos trenes se han quedado en la estación de L'Aldea (Tarragona) con unas 500 personas, se ha gestionado transporte alternativo y muchas se han marchado pero unas 35-40 personas no han podido hacerlo y han sido trasladadas al pabellón municipal para pernoctar: se ha suministrado comida y bebida.

AEROPUERTO

En Girona, los trenes parados con personas en el interior ya están ya vacíos y los pasajeros trasladados vía autobús sin más novedad.

El aeropuerto funciona con normalidad, según ha informado la policía catalana, que ha habilitado en Barcelona cuatro puntos de pernocta durante la noche, donde se establecerá presencia policial uniformada: CEM Espanya Industrial (c. de Muntadas, 1); CEM Can Dragó (c. de Rosselló i Porcel, 11) ; CEM Estació del Nord (c. de Nàpols, 42), y CEM Can Ricart (c. de Sant Oleguer, 10)