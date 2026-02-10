14 detenidos en Catalunya, Zaragoza y Málaga y 2 en Italia, miembros de una red de tráfico de hachís

14 Detenidos En Catalunya, Zaragoza Y Málaga Y 2 En Italia De Una Red De Tráfico De Hachís - MOSSOS D'ESQUADRA

BARCELONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra y la Guarda di Finanza (GDF) italiana han detenido a 11 personas en Catalunya (10 en Barcelona y 1 en Tarragona), 3 en Zaragoza, 1 en Málaga y 2 en Savona y Milán (Italia) en un operativo conjunto contra una red de tráfico de hachís.

Durante las actuaciones se han intervenido drogas y dinero en efectivo de un operativo que se ha iniciado a primera hora de este martes, informa la policía catalana en un comunicado.

La investigación internacional está tutelada por la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Badalona (Barcelona) Plaza número 4 y la Fiscalía Antimafia de Milán (Italia).

El despliegue policial ha contado con más de 120 efectivos con agentes de la División de Investigación Criminal (DIC), la Brigada Móvil, (BRIMO), el Área Regional de Recursos Operativos (ARRO), la Unidad Canina, Sala Central y Unidad de Seguridad Ciudadana, además de efectivos de la Guardia di Finanza.

La investigación sigue abierta y está bajo secreto de actuaciones.