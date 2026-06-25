14 investigadores de centros catalanes, becados por el Consejo Europeo de Investigación

Archivo - Conselleria de Investigación y Universidades , a 17 de enero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España).
Archivo - Conselleria de Investigación y Universidades , a 17 de enero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 25 junio 2026 11:40
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BARCELONA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 14 investigadores de universidades y centros de investigación catalanes han sido reconocidos con las 'Becas Avanzadas' del Consejo Europeo de Investigación (ERC, en sus siglas en inglés).

Esta cifra representa el 4,4% de las ayudas concedidas en toda Europa y el 28% de las destinadas en España, informa este jueves la Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat en un comunicado.

Han recibido beca investigadores del Institut de Recerca Biomèdia, el Institut de Recerca Hospital del Mar, Universitat Autònoma de Barcelona, Institució Milá i Fontanals, Universitat Pompeu Fabra, Institut de Biologia Molecular de Barcelona, Institut de Recerca Josep Carreras, Centre de Regulació Genòmica, Universitat de Barcelona, Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia e Institut de Ciències Fotòniques.

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