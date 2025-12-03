Un 15% de los 414 subinspectores de los Mossos logra el permiso para protestar por mejoras

Archivo - Los mossos d'esquadra realizan un patrullaje durante las fiestas de la Mercè este año. - LORENA SOPENA / Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 60 subinspectores del cuerpo de Mossos d'Esquadra, que corresponde a un 15% del total de 414 que ocupan este rango, han logrado conseguir el permiso por asuntos propios para protestar y conseguir mejoras salariales, después de que a principios de semana anunciaran un paro total para este miércoles.

Así lo confirman fuentes de la policía catalana, después de que estos mossos --que corresponden a la escala intermedia-- se organizaran por un grupo de WhatsApp para pedir un permiso de asuntos personales y así conseguir no ir a trabajar por la vía legal, ya que no tienen derecho a huelga.

Desde el Sindicato de Escala Intermèdia de Mossos d'Esquadra (Seima-Fepol), que representa a rangos intermedios como sargentos y subinspectores, este martes hicieron un llamamiento para seguir atentos a la mesa de organización --en curso con la conselleria de Interior de la Generalitat-- y confiar en la organización.