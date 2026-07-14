15 detenidos en Barcelona y Tarragona por explotar sexualmente a mujeres vulnerables de Sudamérica

Archivo - Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado una organización internacional que presuntamente explotaba sexualmente a 24 mujeres vulnerables de Sudamérica, por lo que ha detenido a 14 personas en Barcelona y 1 en Tarragona, informa este martes en un comunicado.

Las víctimas eran captadas en su país con falsas ofertas de empleo como cuidadoras de mayores y, una vez en España, las obligaban a prostituirse para saldar deudas impuestas por la organización, que usaba las redes sociales, aplicaciones de mensajería y anuncios en páginas web de contenido sexual para captarlas y gestionar la actividad ilícita.

La investigación se inició en diciembre de 2025 cuando una víctima denunció la existencia de la red.

DEUDAS DE HASTA 5.000 EUROS

La organización se encargaba de la logística para la llegada a España de las víctimas, a las que trasladaban a inmuebles en entre las provincias de Barcelona y Tarragona, donde eran obligadas a la prostitución para saldar supuestas deudas de aproximadamente 5.000 euros.

Los delincuentes controlaban la actividad de las mujeres, fijando tarifas, gestionando los servicios sexuales y supervisando los pagos de los clientes.

Los agentes constataron que la red usaba numerosas líneas telefónicas y aplicaciones de mensajería instantánea para coordinar los traslados de las víctimas, gestionar los pisos donde eran explotadas sexualmente y publicar anuncios en páginas web especializadas en servicios sexuales.

Asimismo, la organización ejercía presión psicológica sobre las mujeres mediante amenazas dirigidas tanto a ellas como a sus familiares en sus países de origen, con el objetivo de evitar que abandonaran la actividad y denunciaran los hechos.

Con todos los indicios, los agentes llevaron a cabo seis entradas y registros, cinco en pisos prostíbulo donde estaban siendo explotadas las 24 mujeres y donde se detuvo a los miembros de la red.

Se incautaron 116.720 euros en efectivo, numerosos teléfonos móviles, tabletas y dispositivos electrónicos, presuntamente para captar víctimas, gestionar servicios sexuales y hacer comunicaciones internas de la organización.