15 iglesias catalanas se iluminan este viernes únicamente con velas en la 'Nit de les Esglésies'

Celebración de la Nit de les Esglésies, en la Basílica Santa María del Pi, a 26 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Esta apertura nocturna excepcional del templo, enmarcada dentro de la celebración de la tercera edición de la Nit de les Es - Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
Un total de 15 iglesias de Catalunya, repartidas en 14 comarcas, se han abierto al público este viernes por la tarde para poder verlas iluminadas exclusivamente con velas en la tercera edición de la 'Nit de les Esglésies' organizada por la Red de Catalonia Sacra.
En la edición de 2026 se han incorporado 8 nuevos espacios: la basílica de Santa María de la Sede de Manresa (Barcelona), la capilla de San Magín de Tarragona, la ermita de San Quirco de Durro (Lleida), el monasterio de Santa María de Lluçà (Barcelona), la iglesia de San Pedro de Figuer (Lleida), la iglesia de Santa María de la Geltrú (Barcelona) y el monasterio de Poblet (Tarragona).
También han participado otros 7 espacios que ya estuvieron en ediciones anteriores: la basílica de Santa María de Castelló d'Empúries (Girona), la basílica de Santa María del Pi de Barcelona, la Catedral de San Pedro de Vic (Barcelona), la iglesia de San Miguel de la Seu d'Urgell (Lleida), el monasterio de Santa Maria del Estany (Barcelona) y el monasterio de Santa Maria de Ripoll (Girona).
La apertura de estos templos se ha realizado entre las 20.30 y las 23.30 horas, y la entrada ha sido gratuita.
El objetivo de esta iniciativa es "invitar tanto al visitante habitual como al ocasional o simplemente curioso a vivir una experiencia de recogimiento creada con la luz de las velas y el silencio".