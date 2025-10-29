15 kilómetros de colas en la C-58 entre Montcada y Terrassa (Barcelona) por avería de un camión

BARCELONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La C-58 entre Montcada i Reixach y Terrassa (Barcelona) registra 15 kilómetros de colas por la avería de un camión desde este miércoles a las 7:10 horas.

Así lo ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, donde, además, han apuntado que la A-2 entre Sant Joan Despí y Sant Andreu de la Barca (Barcelona) acumula más de 13 kilómetros de colas.

También registra retenciones la Ronda de Dalt en Barcelona, con 11,5 kilómetros de colas.