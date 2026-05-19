15 kilómetros de colas en la AP-7 en Santa Margarida i els Monjos en dirección Barcelona

AP-7 en Santa Margarida i els Monjos (Barcelona) este martes - SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

BARCELONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La AP-7 entre Santa Margarida y Els Monjos (Barcelona) acumula este martes por la tarde retenciones de unos 15 kilómetros después de que sobre las 12.30 se retiraran todos los restos de los camiones accidentados este lunes por la noche.

Según informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en 'X', los trabajos de asfaltado siguen activos y solo hay un carril abierto en sentido Barcelona.

Por ello, se recomienda como vías alternativas la C-32 Sud (autopista de pago) y la N-340.