Unos 150 concentrados ante la sede de CE en Barcelona exigen la liberación de la Flotilla

Manifestantes durante una concentración para que Israel libere a los miembros de la flotilla a Gaza Saif Abukeshek y Thiago Ávila, a 2 de mayo de 2026, en Barcelona - LORENA SOPENA / Europa Press

BARCELONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Unas 150 personas se han concentrado la tarde de este martes ante la sede de la Comisión Europea (CE) en Barcelona para exigir la liberación de los activistas de la Global Sumud Flotilla capturados por Israel, según fuentes del Ayuntamiento de Barcelona.

La concentración ha arrancado a las 19.30 horas en el paseo de Gràcia donde se ubica la sede de la CE, en la que se ha reclamado la liberación de los activistas Saif Abukeshe y Thiago Ávila bajo el lema 'Exigim el seu retorn immediat'.

Ambos fueron capturados el pasado jueves en aguas internacionales mientras viajaban a bordo de la Global Sumud Flotilla rumbo a la Franja de Gaza y este martes un tribunal de Israel ha prorrogado 6 días la detención de los 2 activistas.