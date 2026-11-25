El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez (d), y el presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa (i), en un acto de campaña del PSOE, a 24 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de 150 personalidades de la cultura, la universidad, el sindicalismo y la política catalana ha suscrito un manifiesto en el que llama a movilizarse y concentrar el voto en el PSC y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre para "frenar a la extrema derecha" y consolidar cuatro años más de políticas progresistas.

Entre los primeros firmantes figuran la exrectora de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Margarita Arboix; la escritora Gemma Lienas; la ilustradora y pintora Carme Solé Vendrell; el director de cine Albert Solé; la médica Carme Valls Llobet; el catedrático de Derecho Penal y exletrado del Tribunal Constitucional Rafael Rebollo; y la presidenta de Federalistes d'Esquerres, Mireia Esteva.

El texto también cuenta con el respaldo de históricos dirigentes sindicales como el exsecretario general de la USO en Catalunya y en España Manuel Zaguirre, el exdiputado de ICV en el Parlament José Luis López Bulla, el exdiputado de ICV-EUiA y exsecretario general del PCC Marià Pere Lizàndara, y la exdiputada de ICV-EUiA Mercè Civit, además de miembros de UGT de Catalunya y de Entesa Federalista.

En el manifiesto, los impulsores advierten de que los comicios del 29N se celebran en una "encrucijada histórica" tras una legislatura en la que el Ejecutivo de coalición ha gobernado bajo un "asedio permanente" de las derechas, sectores del poder económico, mediático y judicial, así como de intentos de injerencia extranjera por su defensa del derecho internacional y humanitario.

Responsabilizan al rechazo de PP, Vox y Junts a convalidar el pasado 2 de octubre dos decretos sobre vivienda de haber precipitado el final de la legislatura, por lo que llaman a la ciudadanía a responder en las urnas frente a "la política del miedo, el insulto y el odio".

Para Catalunya, los firmantes contraponen el avance en acuerdos como el nuevo modelo de financiación y la seguridad para la lengua catalana frente a una "España uniforme e involucionista" de PP y Vox, a quienes acusan de haber puesto el catalán en el punto de mira en Aragón, la Comunitat Valenciana y las Illes Balears.

Por todo ello, piden a quienes en anteriores convocatorias optaron por otras papeletas concentrar ahora el sufragio en el PSOE en el conjunto de España y en el PSC en Catalunya, argumentando que "no hay margen de error" para proteger los salarios, las pensiones y el derecho a la vivienda.