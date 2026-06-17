16 de 68 presas que abastecen a Catalunya tienen activo su plan de emergencia con 71 sirenas

Archivo - Vista del embalse de Foix al 100% de su capacidad en Castellet y Gornal (Barcelona) - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 16 de las 68 presas que abastecen a Catalunya tienen activo su plan de emergencia, si bien 5 más prevén tenerlo este año y 3 están en proceso de constituir su comité de implantación, una cifra que va acompañada de 71 sirenas instaladas que sonarían en caso de riesgo para la ciudadanía por posible rotura o contingencia grave.

Lo han explicado en declaraciones a los medios este miércoles el subdirector general de Programas de Protecció Civil, Sergio Delgado, y el jefe del Departamento de Infraestructuras de Control y Regulación de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Carlos Barbero, que han señalado que 61 del total están en Catalunya, 6 en Aragón y una en Valencia.

Este proceso de implantación empezó hace pocos años y Delgado ha afirmado que está en evolución "continua", con el objetivo de que pronto se alcance el 50% de presas que tengan activo su plan de emergencia para poder llegar al total.

Delgado ha recordado que el riesgo real de rotura es "poco probable", pero ha señalado que no por ello hay que estar poco preparados, ya que herramientas como esta permiten garantizar la seguridad de las personas: "Nos permite llegar a la población, explicar a la ciudadanía cómo se debe actuar".

SIRENAS

Las 71 sirenas que ya están instaladas ofrecen cobertura a 74.194 personas de 36 municipios diferentes que estarían en una situación de riesgo en caso de que se produzca una emergencia en alguna de las presas.

De hecho, con las 5 presas que tendrán su plan activo este año se prevé la instalación de 16 sirenas más, para alcanzar un total de 87, cuya responsabilidad y gestión es de los titulares de las infraestructuras.

Su sonido es diferente al de las que se encargan de avisar de un riesgo químico, ya que el escenario es completamente distinto, si bien en caso de emergencia en una presa la primera recomendación es la evacuación de la zona y la búsqueda de los puntos más elevados para evitar la avenida de agua.

"INFRAESTRUCTURAS MUY SEGURAS"

"Las presas son infraestructuras muy seguras y no por ello se deja de plantear un elemento normativo. Nos permite gestionar situaciones que pueden producirse en caso de accidente muy grave", ha dicho Barbero, que también ha expresado que no consta ninguno de esta tipología en Catalunya.

Además, ha puesto en valor que los planes abarcan escenarios más allá de los extremos, ya que se pueden activar en caso de detectar una posible humedad o pequeña incidencia y permiten valorar si es necesario actuar o la presa puede seguir funcionando con normalidad.