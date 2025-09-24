17 detenidos por hurtos en Barcelona durante la primera noche de la Mercè

Marcé en rueda de prensa durante la fiesta mayor de la Mercè de Barcelona - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

El concejal Marcé los enmarca en la "normalidad" y descarta incidentes graves

BARCELONA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona detuvieron a 17 personas por hurto en la primera noche de la fiesta mayor de la Mercè que empezó el martes, cifra que el concejal de Cultura, Xavier Marcé, ha enmarcado en la "normalidad".

En rueda de prensa este miércoles, ha afirmado que ninguna de las detenciones tiene que ver con hechos de "gravedad especial", y que delitos como los hurtos son relativamente normales cuando hay aglomeraciones.

Ha celebrado que la fiesta mayor empiece sin "ningún incidente relevante", incluido el Metro, cuyos vigilantes de seguridad se mantienen en huelga, la cual no ha tenido ninguna afectación en el transcurso de la primera noche, según Marcé.

LA "OPORTUNIDAD" DE MONDIACULT

El concejal también ha recordado que la Mercè coincide con la celebración en Barcelona de Mondiacult, la conferencia de la Unesco sobre políticas culturales, hecho que considera una "oportunidad".

Durante la primera noche, miembros de delegaciones culturales de todo el mundo pudieron "conocer la parte de la vida ciudadana" durante la fiesta mayor.