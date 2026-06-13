1.700 participantes en el XV 'Día de los Imparables' de Fundación Josep Carreras contra la Leucemia

El teatro Arriaga iluminado de naranja - FUNDACIÓ JOSEP CARRERAS - MOISES ARENAS

BARCELONA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.700 pacientes de toda España y familiares se han sumado al XV Día de los Imparables de la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia, cuyo acto central se ha celebrado este sábado en el Museo Guggenheim de Bilbao, informa la entidad catalana en un comunicado.

Poco antes de la Semana Europea contra la Leucemia (del 21 al 28 de junio), se ha celebrado un evento híbrido con casi 200 personas en el museo y más 1.500 telemáticamente: varios pacientes y miembros de la Fundación han explicado el trabajo de la entidad.

El tenor Josep Carreras, fundador y presidente de la Fundación, se ha dirigido a los asistentes animando a afrontar la enfermedad y resumiendo los últimos logros de la entidad.

El 'Día de los Imparables', con 15 años, es la principal iniciativa de movilización de la comunidad vinculada a la Fundación: organiza acciones presenciales y online de apoyo a pacientes y familiares, y este año se han organizado 272 iniciativas solidarias en ciudades españolas, desde este fin de semana y durante la Semana Europea Contra la Leucemia.

Bilbao ha colaborado iluminando de naranja, el viernes por la noche, el Teatro Arrriaga y tres fuentes: la de la Pérgola (Parque Iturrizar), la de la plaza Moyua y la de Juan de Garay, y durante la Semana Europea también se iluminarán de naranja más de 50 edificios destacados de ciudades españolas.