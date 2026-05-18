Unos 1.800 docentes se manifiestan en Barcelona para reclamar mejoras laborales y salariales

Docentes con paraguas al inicio de la marcha este lunes - LORENA SOPÊNA - EUROPA PRESS

BARCELONA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Unos 1.800 docentes, según la Guàrdia Urbana, se han manifestado este lunes en Barcelona desde Jardinets de Gràcia hasta la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat, en la Via Augusta, para seguir exigiendo mejores condiciones laborales y salariales en la educación.

Convocados por Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament y La Intersindical, en el quinto día de huelga educativa, territorializada, este lunes es en el Consorci d'Educació de Barcelona y el Barcelonès.

Con una lluvia que no ha cesado en todo el recorrido, han comenzado la marcha a las 12.35 en Jardinets de Gràcia, desde donde han gritado lemas como 'Escucha Niubó queremos un sueldo mejor' y 'Niubó escucha esto es una revuelta' y una pancarta principal con la frase 'Ya basta, mejoras laborales ya'.

Han avanzado por la avenida Diagonal y han subido por la calle Aribau hasta la Via Augusta, donde se han parado frente al Institut Menéndez y Pelayo, donde había algunas docentes con pancartas asomadas en las ventanas en apoyo a la movilización.

"NO ES UN ACUERDO, ES UNA TRAICIÓN"

La marcha ha continuado hasta llegar al Departament, con cánticos como 'Escucha Dalmau se te ha acabado la paz', 'Queremos más plantilla Illa, Illa, Illa', 'Esto no es un acuerdo, es una traición' y 'Luchando, luchando también estamos educando'.

También han cantado lemas en crítica al acuerdo alcanzado entre el Govern y los sindicatos CC.OO. Educació y UGT, como 'CC.OO. y UGT, sindicatos del PSC' y 'CC.OO. y UGT sois esquiroles'.

Al llegar al departamento han seguido cantando 'Ni un paso atrás' y 'Niubó, Niubó esto no es inclusión', y se han concentrado frente al edificio, que se encontraba vallado por los Mossos d'Esquadra.

SINDICATOS

En declaraciones a los periodistas antes de iniciar la manifestación, la portavoz de Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha recordado que se está en contexto de aprobación de los Presupuestos de la Generalitat, "crucial y que debe poner en valor esta lucha y situar la educación como línea roja".

El secretario general de Aspepc·Sps, Ignasi Fernández, recuerda que se manifiestan para que les devuelvan la pérdida de poder adquisitivo, la deuda de los sexenios y otras reclamaciones, y critica que el Govern está siendo "irresponsable".

POR UNOS PRESUPUESTOS EDUCATIVOS

Ingrid Chavarria, de la CGT Ensenyament, ha hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios que defienden la educación pública que en estos presupuestos se haga "presión por unos presupuestos educativos en vez de unos presupuestos represivos".

Marc Martorell, de La Intersindical, ha criticado la "hipocresía" de los grupos que durante meses les han apoyado en las reclamaciones docentes, ya que dice que ahora parece que darán apoyo a los presupuestos.

Los docentes han permanecido concentrados con paraguas y silbatos frente al departamento hasta las 13.45 horas