2.500 manifestantes en Barcelona a favor de Gaza, según cifras municipales

BARCELONA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unas 2.500 personas, según cifras municipales, se han manifestado este sábado por la tarde en el centro de Barcelona a favor de Palestina y para pedir el alto en fuego en Gaza y el embargo de armas a Israel.

Se han movilizado convocadas por Global Movement to Gaza, en un día de protestas similares en otras ciudades de España y el extranjero.

Primero se han concentrado en la plaza Catalunya sobre las 18.00 y después han bajado por La Rambla en dirección al mar, adonde han llegado sobre las 19.40, con muchas banderas palestinas.

Las pancartas de cabecera tenían las leyendas 'Paremos todo para parar el genocidio' y 'Contra el sionismo lucha en las calles' y se entonaban cánticos como 'Gaza, Gaza, no estás sola' y 'Free, Free, Palestine'.

HOMENAJE A LOS NIÑOS

A mediodía ya se había hecho en la plaza Catalunya una actividad en recuerdo a los niños víctimas de la ofensiva israelí, y pronunciaron sus nombres, como homenaje, desde una carpa de Open Arms.

Israel aprobó el viernes ampliar las operaciones en Gaza, incluyendo la toma de la capital del enclave palestino, y el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá este domingo sobre esa decisión.