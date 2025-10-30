Un 19,14% de empresas secundan la huelga del metal en Barcelona, según un sondeo de Cecot

Decenas de personas durante una manifestación del sector del metal en Barcelona. - Lorena Sopêna - Europa Press

Un 19,14% de empresas han secundado la huelga del metal en Barcelona convocada por CC.OO. y UGT de Catalunya entre el martes y el jueves, según un sondeo de Cecot realizado a compañías del ámbito siderometalúrgico de la provincia para calcular el seguimiento del paro.

Un 11% de empresas afirma que más del 75% de sus trabajadores han ejercido su derecho a huelga, un 48% sostiene que el seguimiento ha sido nulo por parte de sus plantillas y un 10% defiende que entre el 1% y el 10% de sus empleados la han respaldado, informa la patronal en un comunicado este jueves.

Tambíen han subrayado que el seguimiento de la huelga está siendo "muy heterogéneo", en función del tamaño de las empresas y de su actividad principal.

Terrassa y Rubí son las poblaciones que concentran la mayor parte de empresas grandes de producción industrial con alta concentración de trabajadores afectados y con más dificultades de acceso y movilidad en los centros de trabajo.

Por contra, el impacto es "nulo o muy bajo" en empresas pequeñas, en especial aquellas vinculadas al ámbito de los servicios o el montaje y el mantenimiento.