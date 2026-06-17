El 20% de catalanes va a puntos de recogida al comprar online por flexibilidad, según un estudio

Locker de la compañía - AMAZON

BARCELONA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 20% de los catalanes elige puntos de recogida para sus compras por internet teniendo en cuenta la flexibilidad horaria, según una encuesta de Amazon, informa en un comunicado.

Quien recoge en taquilla o comercios lo hace por esa flexibilidad (53,9% y 47,6% respectivamente): por eso el 54,8% de catalanes va a pie a recoger su paquete, y la mayoría recoge aprovechando desplazamientos que ya iba a hacer (el 29,1% al hacer recados y el 26,8% al ir o volver del trabajo).

El 67,5% elige el envío a domicilio por comodidad; el punto de recogida gana al domicilio para devoluciones (60,2%); el 50,7% de quienes no suelen usar taquillas ya las han probado; el 63,2% querría una en su edificio, y el 69,2% las elegiría si eso acelerase la entrega.

El 51,2% que recoge un pedido en una tienda acaba comprando algo allí y, según estimaciones de Amazon al margen de la encuesta, ese cliente "puede generar unos ingresos en torno a los 2.400 euros al año de ventas adicionales por comercio" (la compañía tiene 6.000 puntos de recogida en Catalunya, el 30% en pequeños negocios).

El estudio de 40dB para Amazon se ha hecho con 1.835 entrevistas online a compradores habituales en Catalunya y toda España este año.