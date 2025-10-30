Unos 200 cargos locales de ERC piden a Von der Leyen frenar la recentralización de fondos europeos

Archivo - El presidente de ERC, Oriol Junqueras y la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unos 200 representantes municipales de ERC han enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, para reclamar que frene la recentralización de los fondos europeos en el nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 que se está debatiendo actualmente en la UE.

La misiva, consultada por Europa Press, está firmada por los presidentes de la Diputación de Tarragona y Lleida, Noemí Llauradó y Joan Talarn, y los vicepresidentes de la Diputación de Girona y Barcelona, Pau Presas y Dionís Guiteras, así como alcaldes y presidentes comarcales republicanos.

Los cargos municipales republicanos se han mostrado preocupados después de que, en la presentación el pasado 16 de julio de este nuevo MFP, Von der Leyen apostara por una recentralización de los fondos europeos "que pone el foco en las capitales de los Estados olvidando y dejando de lado el deseado equilibrio territorial que responde a las auténticas necesidades de regiones y ciudades".

Han criticado que este nuevo modelo apuesta por acabar con el "partenariado que durante mucho tiempo ha garantizado el éxito de la UE en la promoción de la cohesión territorial y el acercamiento de Europa a los ciudadanos".

Esta propuesta afectaría a los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, a la Política Agraria Común (PAC) y a los Fondos de Cohesión, que pasarían a estar gestionados únicamente por los Estados.

"La política de cohesión y gestión compartida han demostrado que Europa funciona mejor cuando trabaja codo con codo con todos los actores", han defendido los republicanos, que consideran que los principios de subsidiariedad, partenariado y solidaridad son esenciales para el proyecto europeo y están en riesgo con la propuesta de Von der Leyen.

Desde ERC también presentarán iniciativas en las diferentes cámaras y ayuntamientos en los que tienen representación para "posicionar a las instituciones en contra de esta acción y frenar la recentralización que la CE quiere llevar a cabo".