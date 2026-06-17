Unos 200 médicos cortan la calle Aragó de Barcelona contra las guardias de 24 horas

Médicos protestan en la calle Aragón de Barcelona y cortan el tráfico. - DAVID ZORRAKINO-EUROPA PRESS

BARCELONA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unos 200 médicos se han concentrado este miércoles por la mañana ante la Subdirección General de Promoción de la Salud en Barcelona y han cortado la calle Aragó a la altura de la calle Girona, frente a la sede, para reclamar el convenio médico, contra las guardias de 24 horas y para unas mejores condiciones.

Convocados por Metges de Catalunya, han protestado con una pitada desde las 11.15 horas ante el edificio y sobre las 11.30 han cortado este tramo de la calle Aragó, al grito de 'Convenio médico ya'.

En declaraciones a los periodistas, la vicesecretaria general de Metges de Catalunya, Irene Bermell, ha señalado que la campaña 'Ni un minut més' en su centro, el Hospital de Bellvitge, está "sacando a la luz que el volumen de actividad en el centro supera la capacidad real que tiene con la masa actual de especialistas".

Llevan pancartas en las que se puede leer 'Sanidad pública y de calidad', 'A ti, a ti, a ti también te afecta', 'Tanta espera nos desespera', 'Peor atención por sobredaturación' y 'Queremos sanidad y no precariedad'.

Los médicos llevaban puestas sus batas blancas y bocinas, y también una pancarta principal con la frase 'Es explotación. Stop guardias de 24 horas. Convenio médico y facultativo ya'.