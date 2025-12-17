Unas 200 personas se concentran en Badalona (Barcelona) para protestar por el desalojo del B9

Varias personas protestan durante el desalojo del B9 de Badalona (Barcelona). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unos 200 manifestantes se han concentrado este miércoles en los aledaños del Ayuntamiento de Badalona (Barcelona) para protestar por el desalojo del edificio B9, en el que se alojaban centenares de personas sin hogar.

Los Mossos d'Esquadra han cortado el acceso a la plaza de la Vila, donde se encuentra el consistorio, por lo que los manifestantes se concentran entre la calle Francesc Layret y la avenida Martí Pujol, han explicado fuentes policiales a Europa Press.

En declaraciones a los medios tras el desalojo, el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha defendido que su ciudad no será un refugio para la ilegalidad ni para personas conflictivas, y ha asegurado que su gobierno no gastará "ni un solo euro" en las personas desalojadas.