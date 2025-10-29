Unas 200 personas piden cárcel para Mazón ante la sede del PP catalán en Barcelona

Decenas de personas durante una concentración para pedir la dimisión del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, un año después de la dana, ante la sede del PP, a 29 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). La protesta coincide - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unas 200 personas se han concentrado este miércoles por la tarde ante la sede del PP catalán, en Barcelona, para homenajear a las 229 víctimas de la dana, y han pedido cárcel para el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, por su gestión.

La concentración la han convocado la CUP, el Sepc, Arran, Endavant Barcelonès, Cos Barcelonès, Espai País Valencià y Casals i Ateneus dels Països Catalans, con motivo del primer año de la dana.

La protesta ha empezado sobre las 19.00 horas ante la sede de los populares, protegida por un cordón policial de los Mossos d'Esquadra y por vallas, y sobre las 19.20 ha llegado una columna de manifestantes que portaban una pancarta en la que se podía leer 'Mazón criminal'.

Se han escuchado proclamas como 'Ni oblit ni perdó, Mazón a la presó', 'El president a Picassent', han levantado carteles con mensajes como 'Els nostres morts, el vostre llegat' y han pedido la dimisión del presidente valenciano por su "negligencia" en la gestión de la dana.

La Muixeranga de Barcelona ha levantado tres construcciones humanas y dos de los manifestantes han lanzado pintura contra la sede de los populares.

RESPONSABILIDADES PENALES

Se ha leído un manifiesto en el que se ha exigido la dimisión inmediata de Mazón, así como responsabilidades penales para el presidente: "La DANA no fue casual, fue fruto de un sistema que pone por delante los beneficios antes que la vida".

Un joven que ha dicho que era de Paiporta ha agradecido la colaboración y el apoyo de los ciudadanos que se movilizaron los días posteriores al temporal para ayudar en tareas de limpieza y con material de primera necesidad.

También se ha recordado a los vecinos que todavía no han podido volver a sus casas y se ha pedido una "reconstrucción justa" de todos los destrozos y, finalmente, los manifestantes han guardado un minuto de silencio.