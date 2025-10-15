Unas 2.000 personas participan en la manifestación estudiantil en Barcelona por Palestina. - EUROPA PRESS

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unas 2.000 personas marchan este miércoles desde las 12 horas en la manifestación estudiantil convocada en Barcelona con motivo de la huelga general por Palestina.

La manifestación ha arrancado en plaza Universitat, después que unas 500 personas hayan cortado la Gran Vía desde las 11, y la marcha recorre la misma Gran Via en dirección a plaza España.

Con gritos como 'Que visca la lluita del poble palestí', 'Boicot Israel' y 'Free Palestine' los manifestantes exigen sanciones a Israel por parte de la Unión Europea por el "genocidio" en Gaza.

Desde la cabecera de la manifestación se han gritado además otros lemas como 'L'únic terrorista, l'Estat sionista --el único terrorista, el Estado sionista--', 'Israel assassina i Europa patrocina' y 'Palestina, llibertat'.

La manifestación critica "la normalidad cotidiana ante el genocidio, el colonialismo, la ocupación militar y el "apartheid impuesto por Israel al pueblo palestino" y critica la complicidad internacional.