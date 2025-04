Unas 2.000 personas protestan en Barcelona por la "emergencia lingüística" del catalán

BARCELONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Unas 2.000 personas, según datos de la Guardia Urbana, protestan este miércoles en el centro de Barcelona por la "emergencia lingüística" del catalán, coincidiendo con la Diada de Sant Jordi que se celebra este miércoles en Catalunya.

Los portavoces de 'Sant Jordi per la Llengua' Núria Alcaraz y Adrià Font han hecho un llamamiento a salir a la calle y han reclamado a la Administración "propuestas valientes" ante los ataques que sufre el catalán por parte del Estado español, en sus palabras.

Asimismo, han calificado de inaceptable, textualmente, que los servidores públicos no conozcan ni entiendan el catalán: "Esto no se puede permitir y nosotros estamos aquí para denunciarlo y para movilizarnos".

La protesta se ha iniciado alrededor de las 19 horas en la calle Casp y con han bajado por la Via Laietana en dirección al Mercat del Born entonando cánticos de 'Independencia'; 'La nostra llengua no es toca'; 'Ahir, avui i demà, l'escola en català'; 'Ahir com avui, la lluita és l'únic camí' y 'Aturem la catalanofobia'.

La protesta ha congregado a unas 200 entidades, entre ellas la CUP y la Assemblea Nacional Catalana (ACN), que han defendido luchar por el catalán en un momento que ven crítico para la lengua.