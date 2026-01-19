El 21 Festival BCNegra tendrá a Mick Herron, Jordan Harper, Claudia Piñeiro y Núria Cadenes

Cartel del 21 BCNegra. - ICUB

BARCELONA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 21 Festival de Novela Negra de Barcelona, BCNegra, que se celebrará entre el 2 y el 8 de febrero, contará con Mick Herron, Jordan Harper, Claudia Piñeiro, Núria Cadenes, Dominique Manotti y Richard Price entre sus autores más destacados.

El BCNegra contará con 126 profesionales del sector y desplegará 42 propuestas dentro de la programación, así como 8 actividades paralelas, en 11 espacios de la ciudad, entre los cuales la sala Paral·lel 62, La Paloma, el Saló de Cent o el cine Mooby Bosque, informa el Ayuntamiento en un comunicado de este lunes.

La lista de nombres que participarán en esta edición incluye también a Víctor del Árbol, Elia Barceló, Gianrico Carofiglio, S. A. Cosby, Berna González Harbour, Ariana Harwicz, Nicola Lagioia, Graeme Macrae Burnet, Ernesto Mallo, Màrius Serra y Jordi Sierra i Fabra, entre otros.

El eje temático del festival será el concepto literario de 'Malavida', que remite a abordar la literatura y el género negro "como una experiencia vital intensa e indisciplinada, a través de relatos de vidas vividas al límite, de personajes heridos y marcados por la vida, el desenfreno y la pulsión de vivir en escenarios del género negro".

LA "VIDA VIVIDA"

El comisario del festival, Carlos Zanón, ha detallado que han buscado un concepto que mezcle diversión e intensidad: "No solo la 'malavida', el cliché de la novela negra, sino en el sentido de vida vivida en todo, que es la vida de los libros, en realidad".

"La gente que leemos y escribimos libros es porque la vida en sí no nos da de sí y necesitamos más, pues un poco ese será el concepto. Hemos buscado exponentes de eso", ha añadido el comisario y novelista.

Zanón ha afirmado que, como organizadores, buscan que "toda la ciudad esté de fiesta" alrededor del género --de ahí las colaboraciones con bibliotecas, centros cívicos o La Filmoteca--, y que el objetivo es captar todas las energías y las pistas de para dónde va el género, en sus palabras.

"Es un género que permite explorarse a uno mismo, interpelar al lector, tranquilizarlo, porque no le está pasando a él; pero al mismo tiempo, te estás dando pistas de qué son las neurosis, las obsesiones y los miedos y todo esto. Y en ese sentido, el festival intenta tener el radar puesto y no acabar siendo un cliché o un gueto de historias que ya sabemos cómo van a ir", ha apuntado.

ACTIVIDADES DESTACADAS

El cantautor, músico y poeta italiano Vinicio Capossela participará en el BCNegra con un concierto multidisciplinar, 'Errori e bassifondi', que se podrá ver el 2 de febrero en Paral·lel 62 y combinará música y palabras en un propuesta escénica vinculada al hilo conductor del festival.

Al día siguiente, en La Paloma, Capossela conversará sobre su libro 'Tefteri' con Zanón, que ha asegurado que el italiano recoge en esa obra la "visión de la vida" que propone el leitmotiv de este año.

En el marco del festival, el 5 de febrero se entregará en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona el 21 Premio Pepe Carvalho al novelista Mick Herron, autor de la serie 'Caballos lentos', que al día siguiente participará en un diálogo abierto al público en los cines Mooby Bosque.

Otras actividades de la programación incluyen la inauguración de la exposición 'Malavida. Cine noir en Barcelona 1950-1988' en la Biblioteca Jaume Fuster; un itinerario por los escenarios de la novela 'El rol del Roc' dirigido por su autor, Màrius Serra; una mesa redonda sobre el número 100 de la colección 'Crims.cat' de la editorial Clandestina, dedicado a Rafael Tasis, y una propuesta de rodaje en vivo en el que el público podrá asistir al proceso de creación de un filme 'noir' en tiempo real.