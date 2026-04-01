22 personas han fallecido en las carreteras catalanas entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026

Archivo - Vehículos circulan por la AP-7 que ha sufrido cortes tras el accidente de tren entre las estaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gelida, a 22 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 22 personas han fallecido en 21 accidentes en carreteras catalanas entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año, un 45% menos respecto a las 40 personas que murieron en los 38 accidentes que se produjeron durante el mismo periodo del año pasado, según los datos facilitados por el Servei Català de Trànsit (SCT) este miércoles.

En cuanto a los heridos graves, durante este periodo se han registrado 133, una cifra inferior respecto a los 165 de 2025, y durante este mes de marzo han muerto nueve personas.

De los 22 fallecidos, 9 eran motoristas y también han muerto un ciclista y tres peatones, por lo que el SCT llama a este "colectivo vulnerable" a tener más percepción del riesgo y conciencia de su fragilidad, así como al resto de usuarios a tener respeto y prudencia para reducir las víctimas.

En cuanto a las carreteras, la C-25 ha concentrado 3 víctimas mortales, y la AP-7, C-26 y N-340 han registrado dos cada unas, si bien los tipos de accidentes más habituales han sido las salidas de vía (9) y los choques frontales (7).

Finalmente, la demarcación de Barcelona ha aglutinado la mitad de las víctimas mortales (11 de 22), mientras que en Tarragona han muerto 5, en Lleida 3 y en Girona otras 3.