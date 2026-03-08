22.000 personas asisten a la manifestación principal del 8M de Barcelona según Guardia Urbana

Imagen de la manifestación por el 8M en Barcelona - KIKE RINCON / EUROPA PRESS

BARCELONA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La manifestación principal del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras en Barcelona ha reunido este domingo por la mañana a unas 22.000 personas en el centro de la ciudad, según cifras de la Guardia Urbana.

La marcha, convocada por Assemblea 8M, ha empezado en Jardinets de Gràcia minutos después de las 11.30 horas, ha bajado hasta la plaza Catalunya por Passeig de Gràcia y ha continuado por la Ronda Sant Pere hasta Arc de Triomf, donde ha finalizado.

Este año la protesta se ha centrado en dar respuesta al "embate reaccionario a nivel global" que va contra los derechos políticos, sociales y laborales de las mujeres, bajo el lema 'Ante el imperialismo colonial y fascista: lucha transfeminista'.

LEMAS Y PANCARTAS

Los asistentes han gritado lemas como 'Així, així, ni un pas enrere, contra el patriarcat acció directa', 'No nos matan, nos asesinan', 'Viva, viva, viva la lucha feminista', 'Fuera rosarios de nuestros ovarios' y 'La nit és nostra, cap agressió sense resposta', y han agitado banderas moradas con el símbolo feminista.

También han llevado pancartas con mensajes como 'No voy a pedir permiso para ser libre', 'No me llamo guapa', 'Con los pelos del culo estrangulo machirulos', 'Ni el ChatGPT entiende por qué tenemos que explicar que no hay igualdad' y 'El futuro es femenino'.

El manifiesto, leído al final de la manifestación, se ha posicionado en contra de la "persecución migratoria de Trump y su ICE criminal; el brutal intervencionismo contra Venezuela, Cuba y Groenlandia; la escalada del conflicto bélico en Ucrania, el genocidio en Palestina, la ofensiva militar en Rojava, la represión en Irán y Afganistán y las guerras silenciadas del Líbano, Congo, Sudán o Nigeria".

"Gritamos alto y claro 'no' a las políticas de ultraderecha, al racismo, a los discursos de odio, al antifeminismo y a la LGTBIQA+fobia", han subrayado las activistas que han leído el manifiesto, y que han llamado a organizarse ante lo que consideran una crisis de reproducción de la vida, en el ámbito de los cuidados, la vivienda y a nivel ecosocial.

También han declarado al movimiento feminista en alerta y movilizado "frente al mayor ciclo de rearme en Europa desde la Guerra Fría y a raíz del ecocidio global", y han defendido a los feminismos como el espacio de resistencia a los pensamientos más conservadores.

POLÍTICOS Y SINDICATOS

Entre los políticos han estado presentes el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor, y la presidenta de la Diputación de Barcelona y portavoz del PSC, Lluïsa Moret.

También han asistido las dirigentes Elisenda Alamany, Esther Capella, Diana Riba y Eva Baró (ERC), Jéssica Albiach, Aina Vidal y Gemma Tarafa (Comuns), Judith Toronjo, (Junts) y Su Moreno (CUP), entre otras.

MANIFESTACIÓN ALTERNATIVA

Además, sobre las 12.00 horas ha empezado en la plaza Catalunya de Barcelona una manifestación alternativa, la convocada por la coordinadora 8M Moviment Feminista de Barcelona.

Esta protesta ha acabado en el paseo Isabel II, frente a la Estació de França, y ha reunido a unas 1.400 personas, según cifras de la Guardia Urbana.

Bajo el lema 'Dones, en lluita! Prou violència i explotació!', esta movilización se ha desmarcado de la manifestación principal para reivindicar una ley que sirva para abolir la prostitución y reclamar que se impida "la participación de los hombres en los deportes de mujeres, derogando las leyes que falsean el sexo".