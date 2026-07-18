23 municipios de Barcelona, Tarragona y Lleida en peligro extremo de incendio este sábado

Mapa del Plan Alfa este sábado - AGENTS RURALS

BARCELONA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

23 municipios de Barcelona, Tarragona y Lleida se encuentran en peligro extremo de incendio este sábado con el nivel 4 del Plan Alfa de los Agents Rurals activo.

Según informa el cuerpo, las comarcas con municipios en nivel 4 del Plan Alfa son el Alt Penedès (Barcelona); el Baix Penedès y el Alt Camp (Tarragona), y el Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà y el Solsonès (Lleida).

Además, hay tres espacios naturales con el acceso restringido: La Ribera Salada (Lleida), Baronia de Rialb (Lleida) y Montell-Marmellar (Tarragona).