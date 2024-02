24 diseñadores participarán en la 33 edición del 080 Barcelona Fashion en abril

BARCELONA, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

24 diseñadores y marcas de moda presentarán sus nuevas colecciones durante la 33 edición del desfile 080 Barcelona Fashion, que se celebrará del 9 al 12 de abril en el Recinte Modernista de Sant Pau en Barcelona, según un comunicado de la Generalitat de este jueves.

El cartel incluye las firmas 404 Studio; Avec Amour; Bielo; Compte Spain; Custo Barcelona; Dominnico; Eñaut; Escorpion; Free Form Style; Ga Gó Ó Studio; Guillermo Justicia; Habey Club; Hoss Intropia; Jnorig; Larhha; Lebor Gabala; Lola Casademunt By Maite; Martin Across; Menchen Tomas; Simorra; Sita Murt; The Label Edition, Txell Miras y Velásquez.

La 080 es una plataforma de moda que impulsa la Conselleria de Empresa y Trabajo mediante el Consorci de Comerç, Artesania i Moda (Ccam) de la Generalitat que quiere impulsar la transformación del sector de la moda con la innovación tecnológica.