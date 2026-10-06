2.500 barceloneses siguen sin luz por las lluvias y el Ayuntamiento estudia sanciones

Una calle inundada en el distrito de Nou Barris, a 5 de octubre de 2026, en Barcelona. - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha afirmado que 2.500 barceloneses siguen sin luz tras las fuertes lluvias de los últimos días y que el consistorio estudia sancionar a la compañía distribuidora si no resuelve las incidencias "de forma rápida".

"Entendemos el malestar e indignación de aquellos vecinos que en algunos casos están sin luz desde hace 48 horas. No tener luz no es una cosa menor, quiere decir no poder comer caliente, pero puede incluso significar no poder salir de casa cuando dependes por movilidad reducida de un ascensor", ha dicho en declaraciones a los medios este martes.

Bonet ha detallado que han estado en contacto constante con la compañía para conocer cómo está la situación, cómo se resolverá y en cuánto tiempo, por lo que han abierto un expediente informativo: "En el caso de que el expediente veamos que hay una falta de diligencia, evidentemente podría derivar en un expediente sancionador".

Por otra parte, ha concretado que las zonas más afectadas por los cortes de suministro son los barrios de montaña, siendo el distrito de Gràcia el más afectado con unos 500 usuarios, pero también los distritos de Nou Barris, Les Corts y Horta-Guinardó.

Ha añadido que en las últimas 24 horas los cortes afectaban a más de 5.000 usuarios y que se ha reducido hasta los actuales 2.500, por lo que ha insistido en la necesidad de resolverlos con "diligencia y la información necesaria".