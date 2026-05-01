Unas 2.500 personas se manifiestan en Barcelona por el 1 de Mayo, según la Guàrdia Urbana

Manifestantes durante la manifestación del 1 de mayo de CC.OO y UGT, a 1 de mayo de 2026, en Barcelona (Catalunya). - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La manifestación principal del 1 de Mayo en Catalunya ha reunido a 2.500 personas en el centro de Barcelona este viernes a mediodía, según la Guardia Urbana.

CC.OO. y UGT ha encabezado la marcha con la pancarta 'Contra las guerras y el fascismo, más derechos y más sindicalismo' y en la cabecera han estado la líder de CC.OO. de Catalunya, Belén López, y el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros.

También han participado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y representantes de diversos partidos: Oriol Junqueras (ERC), Lluïsa Moret (PSC) y Jéssica Albiach y Gerardo Pisarello (Comuns).

La marcha ha comenzado sobre las 12 horas en la plaza Urquinaona y ha recorrido toda la Via Laietana, tras lo que ha finalizado con los parlamentos de López y Ros.

Los manifestantes han llevado banderas de sus sindicatos y también de Palestina, en solidaridad con los activistas de la Global Summud Flotilla capturados este miércoles por la noche por el ejército de Israel en aguas internacionales.

La jornada también ha estado marcada por el proceso de regulación extraordinaria de las personas migrantes, que los sindicatos valoran como una medida de justicia imprescindible para acabar con la explotación laboral.

OTRAS MANIFESTACIONES

La Unió Sindical Obrera de Catalunya (Usoc), el tercer sindicato catalán en número de afiliados, también se ha manifestado este 1 de mayo por los derechos laborales desde la plaza Jacint Verdaguer de Barcelona, donde ha reunido a 200 personas, según la Guardia Urbana.

Por su parte, CGT Barcelona ha celebrado su propia manifestación en Jardinets de Gràcia desde las 11.30 horas, a la que han asistido unas 700 personas, según las mismas fuentes municipales.