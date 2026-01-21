El 25,3% de la población metropolitana de Barcelona fue víctima de al menos un delito en 2024

Archivo - Dos Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo - @MOSSOS - Archivo

BARCELONA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 25,3% de la población metropolitana de Barcelona fue víctima de al menos un hecho delictivo en 2024, según se desprende de los resultados de la Encuesta de Victimización del área metropolitana de Barcelona (Evamb), elaborada por el Institut Metròpoli por encargo del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

En la encuesta se ha entrevistado a 7.845 personas de los municipios metropolitanos y, si se incluye la victimización digital, la cifra se eleva a un 32,7%, es decir, 7,4 puntos porcentuales más.

Los hechos delictivos más habituales (un 18,3%), son relativos a la seguridad personal, como robos de bolsos o carteras, todos sin violencia; y vehículos (un 7,4%), que incluye robos de vehículos en sí mismos o de accesorios y objetos del interior.

La vivienda, sea en el domicilio habitual o segundas residencias, representa otro ámbito de prevalencia de la victimización metropolitana (3,3% y 0,8%, respectivamente) y los intentos de robo de domicilios (2,4%) han sido más frecuentes que los robos consumados (1,1%).

El 13,7% de las personas del área metropolitana han sido víctimas de algún delito en el ámbito digital, y la forma más frecuente ha sido el engaño o la estafa en compras online, que afecta al 5,6% de la población, seguido por el robo de dinero o los pagos mediante datos bancarios en línea, un 5,5%.

POR ZONAS

EL 28,6% de la población residente en Barcelona ha sido víctima de un hecho delictivo en 2024, siendo este el territorio metropolitano con un índice más elevado de victimización, seguido de la zona del Besòs, con un 26,2%.

En este ámbito territorial la victimización es más elevada en Badalona (28,2%) que en Santa Coloma de Gramenet (20,9%) y, en cuanto a la zona del Llobregat, el índice de victimización global es de un 23,5%, obteniendo L'Hospitalet de Llobregat un índice de un 30,8%.

Las áreas de Vallès-Collserola y Sant Cugat del Vallès destacan por ser las zonas donde el nivel de seguridad del barrio y de la ciudad recibe valoraciones más elevadas por parte de los vecinos y vecinas.

En una escala del 0 (no hay nada de seguridad) al 10 (hay mucha seguridad), los barrios metropolitanos han recibido una valoración media de 6,46 puntos y las ciudades, de 5,93 puntos; las dos valoraciones se mantienen estables con respecto a la edición anterior del Evamb.

La mayoría de los encuestados (un 53%) dicen estar poco o nada preocupados por ser víctima de un delito físico o digital, y entre el 2024 y el 2025 se ha detectado un ligero descenso de los delitos en seguridad personal, vehículos y domicilios.