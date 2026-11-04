La 26 Nit de la APPEC reivindica las revistas como "refugio ante el algoritmo"

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 26 Nit de les Revistes i la Premsa en Català, organizada por la Associació d'Editors de Revistes i Digitals en Català (APPEC), ha reivindicado este miércoles las revistas como "refugio ante el algoritmo" y ha otorgado el premio de Mejor Publicación a El Tatano (de Cavall Fort) y a La Lectora.

El acto se ha celebrado en el Casino l'Aliança del Poblenou de Barcelona con el conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, y el presidente de la APPEC, Germà Capdevila, informa la asociación en un comunicado.

El Tatano ha recibido el premio por "acercar la lectura a los niños", mientras que La Lectora ha sido premiada por su defensa de una crítica literaria independiente que invite a la reflexión.

PREMIOS DEL JURADO Y DE LA JUNTA

El jurado ha otorgado 6 galardones en las categorías de Mejor Contenido y Mejor Diseño Editorial, además de Mejor Publicación, y la Junta de la asociación ha distinguido proyectos vinculados al periodismo, la cultura y la comunicación.

El dossier 'Guerra i revolució de 1936' de la publicación Vallesos, que documenta los eventos de ese periodo en el Vallès Oriental y Occidental (Barcelona), ha sido reconocido como mejor contenido, y Filmtopia ha sido distinguida por el trabajo 'De la interpretació a la creació-Actrius/directores ahir i avui', sobre la mujer en el cine.

Sobre Mejor Diseño Editorial, los galardones han reconocido a Rara por "el carácter singular y artesanal de la propuesta gráfica" y a Cuina por un diseño digital estructurado que, según el jurado, facilita la consulta de los contenidos gastronómicos.

PERIODISMO, CULTURA Y COMUNICACIÓN

El Punt Avui ha recibido el Premio Periodismo, coincidiendo con los 50 años del Avui, una cabecera que tuvo "un papel destacado en la recuperación de la prensa diaria en catalán".

El Espai Texas ha sido reconocido con el Premio Cultura por su "contribución a la programación de cine y teatro en catalán", mientras que SOS Català ha logrado el Premio Comunicación por su labor de divulgación lingüística en las redes sociales y por la visibilización de la diversidad dialectal.

La ceremonia ha reconocido también a 5 publicaciones por sus aniversarios: Top Girona, Cuina, La Corbella y Pedra Seca celebran 25 años de trayectoria, mientras que Saó conmemora su 50 aniversario.

Además, la Revista Horitzons ha recibido el Premio Popular a la Mejor Portada por su edición primavera-verano de 2026.