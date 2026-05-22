263.000 vehículos salen del área de Barcelona hasta las 20 horas por el puente de la segunda Pascua

Archivo - Tráfico de entrada a la ciudad de Barcelona por la Avenida de Meridiana, desde el Puente de Sarajevo, a 12 de diciembre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Unos 263.000 vehículos han salido entre las 14.00 horas y las 20.00 horas de este viernes de Barcelona y su área metropolitana en la operación salida con motivo de la festividad de la segunda Pascua.

En un comunicado del Servei Català de Trànsit (SCT), estos 263.000 vehículos representan el 44% del total previsto hasta las 14.00 horas del sábado, que cifran en 600.000.

El SCT, en colaboración con los Mossos d'Esquadra, ha establecido un dispositivo especial de ordenación, regulación y control del tráfico con motivo de esta festividad.