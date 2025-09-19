27 producciones catalanas participan en el Festival de cine de San Sebastián

La directora de cine y guionista Carla Simón, posa para Europa Press, a 26 de agosto de 2025, en Vigo, Pontevedra, Galicia - Adrián Irago - Europa Press

Las películas de Guerin y Ruiz de Azúa, en la sección oficial

BARCELONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 27 producciones catalanas participarán en las diferentes secciones del 73 Donostia Zinemaldia - Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que arranca este viernes hasta el 27 de septiembre.

Catalan Films, la marca de internacional del audiovisual catalán, organizará diferentes actividades profesionales y proyectos seleccionados y con la presencia de más de 150 empresas y más de 250 profesionales, informa la Conselleria de Cultura de la Generalitat en un comunicado.

En la sección oficial del festival participarán 'Historias del buen valle', de José Luis Guerin, y 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, y en la sección Perlak lo hará el largometraje 'Ciudad sin sueño', de Guillermo Galoe.

En Zabaltegi-Tabakalera se proyectará el largometraje 'Estrany riu', de Jaume Claret Muxart, y en la sección Horizontes lo hará 'Hiedra', de Ana Cristina Barragán, y el festival donostiarra también acogerá el estreno de la película de animación 'El tresor de Barracuda', de Adrià Garcia.

En el marco de las Galas RTVE se presentará la película 'La cena', de Manuel Gómez Pereira; en la sección Velódromo lo hará 'Hasta que me quedé sin voz', de Mario Forniés y Lucas Nolla, y en la sección Zinemira 'Jone, Batzuetan', de Sara Fantova; 'Daniela forever', de Nacho Vigalondo; 'Los aitas', de Borja Cobeaga y 'La isla de los faisanes', de Asier Urbieta.

SECCIÓN NO COMPETITIVA

En la sección no competitiva Made in Spain, se han seleccionado 13 títulos de producción, entre ellos 'Sirat', de Oliver Laxe, recientemente seleccionada para ser la candidata para competir por España al Oscar a mejor película internacional.

También lo harán 'Romería', de Carla Simón; 'Sorda', de Eva Libertad; 'L'edat imminent', de Col·lectiu Vigília, Clara Serrano y Gerard Simó; 'Una quinta portuguesa', de Avelina Prat; 'Mi amiga Eva', de Cesc Gay; 'Molt lluny', de Gerard Oms; 'En la alcoba del Sultán', de Javier Rebollo; 'La buena letra', de Celia Rico; 'Los tortuga', de Belén Funes; 'La furia', de Gemma Blasco, y 'The Sleeper. El Caravaggio perdido', de Álvaro Longoria.

En la sección Nest, la competición internacional de cortometrajes de estudiantes de cine, participará 'Daru/n', de Benjamin Hindrichs, y en la sección Jóvenes, cine, memoria y democracia lo hará 'La marsellesa de los borrachos', de Pablo Gil Rituerto.