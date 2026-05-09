270 personas marchan en Barcelona en apoyo a los activistas de la Flotilla, según el Ayuntamiento

Manifestación en Barcelona para pedir la liberación de los activistas de la Global Sumud Flotilla - EUROPA PRESS

BARCELONA 9 May. (EUROPA PRESS) -

Unas 270 personas, según cifras de la Guàrdia Urbana de Barcelona, se han movilizado este sábado a mediodía en Barcelona en apoyo a los activistas de la Global Sumud Flotilla retenidos por Israel, el español Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila.

Los manifestantes han reclamado su liberación después de que, este mismo sábado, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que la liberación del activista Saif Abukeshek se producirá en las "próximas horas".

El portavoz de la Global Sumud Flotilla, Pablo Castilla, ha celebrado el reciente anuncio de la liberación de los activistas, aunque ha advertido de que se mantendrán vigilantes hasta que ambos vuelvan a sus hogares: "No podemos tolerar que el Gobierno no tome ninguna medida contra un Estado que ha secuestrado a un ciudadano catalán", ha apuntado.

Por su parte, Sally Issa, mujer de Saif Abukeshek, ha llamado a seguir la movilización por el pueblo palestino: "También para romper el bloqueo de Gaza, presionar al Gobierno español y a la Unión Europea para que tengamos a todo el pueblo palestino libre".

La marcha ha comenzado a las 12:00 horas en el paseo de Gràcia, ante la oficina del Parlamento Europeo, y ha recorrido parte de la calle València para finalizar sobre las 13.45 horas en el cruce con la calle Roger de Llúria.

Durante la movilización, se han cantado proclamas como 'Libertad Thiago, libertad Saif', 'Israel asesina, Europa patrocina' o 'Israel estado sionista, estado terrorista', además de desplegarse pancartas con lemas como 'Basta de complicidad de la Unión Europea con Israel, libertad Thiago y Saif' o 'Tumbemos a Israel y al sionismo'.