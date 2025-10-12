La 28a Fira Mediterrània de Manresa (Barcelona) cierra con la participación de 969 artistas

BARCELONA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fira Mediterrània de Manresa (Barcelona) ha cerrado este domingo su 28 edición con 78 propuestas culturales enmarcadas en la programación oficial --un 73% de estrena, como la propuesta conjunta de Raül Refree y Niño de Elche-- y la participación de 969 artistas, informa la organización en un comunicado.

El espectáculo 'Immaterial' de la Cia. Voël ha clausurado la feria, celebrada desde el jueves, con un homenaje a los bienes culturales inmateriales de Catalunya, como los castellers, la piedra seca, el toque de campanas y las fallas del Pirineo, a través de "una mirada contemporánea y del lenguaje del circo".

La ocupación media de los espacios de pago ha subido hasta el 88%, y 25 sesiones han agotado las entradas (según datos del sábado por la noche), como las estrenas de La Venidera, Anna Ferrer, L'arannà, Alosa, Esbart Ciutat Comtal, Haatik Dantza y Dora Cantero, entre otras.

Además, han participado 1.234 profesionales acreditados, alcanzando un récord histórico del mercado manresano que "muestra el interés de la Fira como punto de encuentro de referencia para el sector".

5 AÑOS DEL 'OBRADOR D'ARREL'

Este 2025, la Fira ha celebrado el 5 aniversario del 'Obrador d'arrel', una herramienta para "tejer y para impulsar estas artes de raíz facilitando el riesgo y generando discurso para abrir circuito", con un programa impulsado por la Direcció de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat de Catalunya y la Fira.

Desde que Jordi Fosas asumió la dirección artística en 2019, Fira Mediterrània se ha definido como el mercado estratégico de las artes de raíz, la tradición y la cultura popular como motor creativo.

La programación internacional de esta edición ha puesto el foco en los Balcanes, con las propuestas musicales de la banda Ekrem Mamutovic Orkestar, Lenhart Tapes, Bozo Vreco y la franco-girega Melina Vlachos.