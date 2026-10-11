Illa propone a Jordi Hereu como candidato del PSC a las elecciones generales

(I-D) La primera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; durante la Comisión Ejecutiva del PSC, a 6 de octubre de 2026 - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha proclamado al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, como el candidato del PSC por Barcelona a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Lo ha anunciado en una intervención en el Consell Nacional extraordinario del PSC, en la que ha defendido que "la fuerza de la gente y la fuerza de Catalunya serás decisivas" en los comicios, para los que ha pedido a los socialistas no perder el respeto y la educación ante las provocaciones que augura que tendrán que sufrir durante la campaña.

Illa también ha criticado la posición de Junts respecto a no investir a ningún gobierno de extrema izquierda ni de extrema derecha, y ha cuestionado: "Si no aspiras a gobernar, si no aspiras a influir, si no ayudas para que Catalunya avance, ¿Para qué sirves? ¿Qué utilidad tienes?".

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