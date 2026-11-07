La candidata de Frente Amplio a la presidencia del Gobierno, Ada Colau - Álex Zea - Europa Press

BARCELONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Frente Amplio a presidir el Gobierno, Ada Colau, ha prometido firmeza para "expropiar a los fondos buitre" de vivienda si se reedita un gobierno progresista, además de subir los impuestos a los más ricos y defender el Estado de Bienestar y los servicios públicos.

En un acto este sábado en la plaza Jardins d'Elx de Barcelona, ha asegurado que subirán "aún más el salario mínimo" y ha pronosticado que la huelga general del miércoles será un éxito en toda España.

La candidata ha enviado un mensaje a la número 2 al Congreso del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, por su voluntad de eliminar la traducción simultánea en lenguas cooficiales en el Congreso: "A usted y a sus amigos pijos los vamos a freír a impuestos".

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