29N- Ginesta (Pimec) dice que la huelga no resolverá el problema de vivienda y pide trabajar juntos

El secretario general de Pimec, Josep Ginesta - EUROPA PRESS

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Pimec, Josep Ginesta, ha asegurado que la convocatoria de una huelga general no resolverá el problema de la vivienda y ha pedido "trabajar efectivamente para resolver esta cuestión", en declaraciones a la prensa este martes.

"En esta cuestión de la vivienda, entre todos, y probablemente porque no se han hecho muchas cosas los últimos años, nos tenemos que poner de acuerdo y debemos trabajar conjuntamente para resolverlo", ha dicho.

Ginesta ha subrayado su respeto al "legítimo derecho de huelga", aunque ha puntualizado que la cuestión de la vivienda también afecta a las empresas.

Preguntado por cómo se puede trabajar el problema pese a la convocatoria de elecciones generales, Ginesta ha pedido que este hecho "no limite, no frene" la capacidad del resto de administraciones para tomar medidas.

Ha llamado a que haya seguridad jurídica en la cuestión de la vivienda, ya que ha asegurado que lo que hace es "dificultar la oferta".