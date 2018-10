Unos 3.000 menores barceloneses no están vacunados por motivos no médicos

Publicado 19/07/2018 11:45:31 CET

Empeora la salud mental según la encuesta de Salud Pública, que vincula pobreza a mala salud

BARCELONA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 96,5% de los menores de 15 años están vacunados en Barcelona, y mientras el 2% no lo está por motivos médicos, como inmunodepresión, hay un 1,5% que no ha recibido el calendario sistemático de vacunación sin justificación médica (unos 3.000 niños), ya sea porque los padres no lo ven necesario o seguro, o por motivos religiosos, según la última encuesta de la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB).

"Es importante entender que esos niños que no se vacunan no tienen problemas porque hay un porcentaje muy alto de niños que sí que lo hacen", por lo que es necesario corresponsabilizarse, ha explicado en rueda de prensa este jueves la comisionada de Salud y Diversidad Funcional del Ayuntamiento de Barcelona, Gemma Tarafa.

Ha señalado que Barcelona tiene la inmunidad de grupo garantizada (al superar el 85%) pero trabajarán para aumentar aún más el porcentaje de vacunación, por ejemplo explicando la seguridad de las vacunas, después de obtener por primera vez esta cifra en la encuesta, que ha utilizado datos de 2016 en la que es su séptima edición, desde que se inició en 1983.

La jefa de Servicio de Sistemas de Información Sanitaria de la ASPB, Catherine Pérez, ha señalado que el porcentaje de cobertura es positivo, y que en países como Grecia, Rumania, Italia y Francia, con coberturas del 85% para triple vírica, ha habido episodios epidémicos, en los que el 82% de los enfermados no se habían vacunado y el 12%, en sola una dosis.

Sobre prevención en salud, la encuesta también recoge que el 41% de los barceloneses mayores de 15 años se ha hecho la prueba del VIH, y durante el último año la ha realizado el 15% de la población.

De entre las 4.000 personas encuestadas --en una muestra representativa de los barceloneses--, el 82,1% de los hombres y el 78,5% de las mujeres declaran tener buena salud, pero el porcentaje de los que tienen mala salud se duplica en los que sufren pobreza (material, energética o alimentaria), sobre todo cuando son mujeres.

DOBLE COBERTURA SANITARIA

Así, el 40% de las mujeres y el 34% de los hombres con pobreza material tiene mala salud, frente al 16% y el 14% --respectivamente-- general, y a la vez las personas con doble cobertura sanitaria, que se relaciona con una mejor capacidad económica, visitan más al especialista, por ejemplo con entre 10 y 20 puntos porcentuales más en el caso de odontología.

En relación a años anteriores, la Encuesta de Salud de Barcelona (ESB) ha constatado un empeoramiento en los datos de salud mental y obesidad: si bien entre 2006 y 2011 la salud mental se mantuvo estable en hombres y mejoró en mujeres, ha aumentado la mala salud en 2016, sobre todo en persona en paro, en las que llega al 34% de las mujeres y el 28% de los hombres.

HÁBITOS Y FÍSICO

El exceso de peso ha aumentado respecto a 2011 en el caso de las personas en paro, afectando al 54% de los hombres y el 49% de las mujeres, mientras que alrededor del 13,5% de la población general sufre obesidad, una cifra que Tarafa ha contrapuesto a los datos positivos en uso de espacios verdes y ejercicio físico.

Así, el 56% de los barceloneses asegura andar como mínimo 30 minutos diarios, con tendencia creciente desde la década anterior, y el 35% de los hombres y el 25% de las mujeres hace actividad física moderada o intensa.

El 47,6% de los barceloneses declara tener mucho ruido en su barrio, mientras que más de la mitad (53,5%) considera que hay un tránsito muy intenso, y el Ayuntamiento trabaja en este asunto con una mesa dedicada al ruido después de que varios estudios hayan relacionado la contaminación acústica con problemas de salud, sobre todo mental.